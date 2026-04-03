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Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer

Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.

Ville : 22650 Beaussais-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-06-26T18:00:00

Fin : 2026-06-26T19:30:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Beaussais-sur-Mer

Apéro perché dans les arbres

Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 19:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Vivez l’aventure d’un apéro perché original à 14 mètres de haut ! Grimpe avec technique cordes lianes, puis moment de convivialité dans la canopée avec boisson locale et gourmandises. Une expérience unique pour se ressourcer dans le calme de la forêt.

– Prestation sur réservation.
– Activité accessible à tous sans limite d’âge (y compris les jeunes enfants) ou de handicap.
– D’autres dates possibles suivant les disponibilités

Adresse communiquée lors de la réservation.   .

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 47 87 68 

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English :

L’événement Apéro perché dans les arbres Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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