Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert La Godaille Rue de la Poste Beaussais-sur-Mer

Concert La Godaille Rue de la Poste Beaussais-sur-Mer vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue de la Poste

Adresse : L'Accalmie

Ville : 22650 Beaussais-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Beaussais-sur-Mer

Concert La Godaille

Rue de la Poste L’Accalmie Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Soirée concert avec le duo *La Godaille* (chansons françaises, accordéon & guitare)   .

Rue de la Poste L’Accalmie Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 36 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert La Godaille Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Beaussais-sur-Mer (Côtes-d'Armor)