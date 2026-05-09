Beaussais-sur-Mer

Cabaret-concert Le trio MEÏKHÂNEH

Salle des fêtes Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Chants du dedans, chants du dehors en soirée cabaret concert

Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d’imaginaire, d’improvisations, et de musiques traditionnelles d’Europe, de Mongolie et d’Iran. Les voix, lumineuses et envoutantes, portent la puissance des chants d’Europe de l’Est, les mélodies aériennes des grands espaces, et la profondeur des chants diphoniques mongols.

Cinq ans après La Silencieuse (Buda Musique 2017), Meïkhâneh affirme davantage les influences persanes, mongoles et européennes de sa musique, au croisement d’une World Music et d’une Folk imaginaires. Le trio explore l’intériorité et l’extériorité, le cocon et le vaste monde, ce qui se ressent et ce qui se dit. Un appel à l’espace, au voyage, à la nature…

Nous demandons à notre public de bien vouloir arriver en avance

Nous ouvrirons les portes de la salle des fêtes dès 19h afin que nous vous placions et vous servions une collation.

gratuit- sur réservation auprès de la médiathèque .

Salle des fêtes Plessix Balisson Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

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English :

L’événement Cabaret-concert Le trio MEÏKHÂNEH Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme