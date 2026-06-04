Apéro-piano au lac d’Estaing ESTAING Estaing
Apéro-piano au lac d’Estaing ESTAING Estaing vendredi 31 juillet 2026.
Estaing
Apéro-piano au lac d’Estaing
ESTAING Centre d’Accueil du lac d’Estaing Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Rejoignez-moi au (Restaurant) Centre d’Accueil du Lac d’Estaing pour un moment suspendu. Au programme des mélodies au piano, des tapas à partager et un verre à la main face à l’un des plus beaux panoramas des Pyrénées.
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ESTAING Centre d’Accueil du lac d’Estaing Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie https://concertnature.com/
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English :
Join me at the Centre d?Accueil du Lac d?Estaing (Restaurant) for a suspended moment. On the program: piano melodies, tapas to share and a glass in your hand facing one of the most beautiful panoramas in the Pyrenees.
L’événement Apéro-piano au lac d’Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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