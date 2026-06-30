Apéro Quiz 100% Coupe du monde avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
Apéro Quiz 100% Coupe du monde avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe mardi 30 juin 2026.
Mours-Saint-Eusèbe
Apéro Quiz 100% Coupe du monde
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Le Rendez-vous des supporters du mardi soir !
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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
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English :
The Tuesday Night Get-Together for Fans!
L’événement Apéro Quiz 100% Coupe du monde Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme