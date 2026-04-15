Apéro quiz “littérature”, Médiathèque La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Apéro quiz “littérature” Vendredi 17 avril, 18h30 Médiathèque La Bergerie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T19:30:00+02:00

Médiathèque La Bergerie 11 Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 04 66 56 89 38 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

À travers une sélection de questions sur les grands auteurs, les œuvres majeures et les citations emblématiques, venez mettre vos connaissances à l’épreuve dans une ambiance conviviale. Lecture