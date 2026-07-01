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Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux

mercredi 22 juillet 2026 · Chez Monique · Périgueux

Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Chez Monique
Adresse
5 Impasse Sainte-Cécile
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Apéro quizz Chez Monique

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 02:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Apéro quizz quizz, blind test et cadeaux à gagner

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération   .

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58  chez.monique.entreprise@gmail.com

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English : Apéro quizz Chez Monique

L’événement Apéro quizz Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Communal de Périgueux

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