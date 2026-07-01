Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux
mercredi 22 juillet 2026 · Chez Monique · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Apéro quizz Chez Monique
Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 02:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Apéro quizz quizz, blind test et cadeaux à gagner
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .
Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58 chez.monique.entreprise@gmail.com
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English : Apéro quizz Chez Monique
L’événement Apéro quizz Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Communal de Périgueux
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