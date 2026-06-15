Périgueux

CONCERT D’ORGUE

Eglise de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Sweelinck, Clérambault, Daquin et Johann .

Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : CONCERT D’ORGUE

L’événement CONCERT D’ORGUE Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux