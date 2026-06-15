CONCERT D’ORGUE Périgueux
CONCERT D’ORGUE Périgueux mercredi 29 juillet 2026.
Périgueux
CONCERT D’ORGUE
Eglise de la Cité Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Sweelinck, Clérambault, Daquin et Johann .
Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : CONCERT D’ORGUE
L’événement CONCERT D’ORGUE Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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