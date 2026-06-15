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CONCERT D’ORGUE Périgueux

CONCERT D’ORGUE Périgueux

CONCERT D’ORGUE Périgueux mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Eglise de la Cité

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Périgueux

CONCERT D’ORGUE

Eglise de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Sweelinck, Clérambault, Daquin et Johann   .

Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : CONCERT D’ORGUE

L’événement CONCERT D’ORGUE Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux

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