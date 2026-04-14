Périgueux

Les vacances au musée La parure préhistorique

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

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22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Les vacances au musée La parure préhistorique

L’événement Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux