Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux
Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux jeudi 23 juillet 2026.
Périgueux
Les vacances au musée La parure préhistorique
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
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22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
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English : Les vacances au musée La parure préhistorique
L’événement Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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