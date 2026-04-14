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Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux

Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux

Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 22 Cours Tourny

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 5 5 8 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Les vacances au musée La parure préhistorique

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

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22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 

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English : Les vacances au musée La parure préhistorique

L’événement Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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