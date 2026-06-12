Périgueux

L’heure d’orgue

Eglise de la cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert de Laurence Lussault .

Eglise de la cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement L’heure d’orgue Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux