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L’heure d’orgue Périgueux

L’heure d’orgue Périgueux

L’heure d’orgue Périgueux mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Eglise de la cité

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

L’heure d’orgue

Eglise de la cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concert de Laurence Lussault   .

Eglise de la cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement L’heure d’orgue Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux

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