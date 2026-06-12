L’heure d’orgue Périgueux
L’heure d’orgue Périgueux mercredi 22 juillet 2026.
Périgueux
L’heure d’orgue
Eglise de la cité Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concert de Laurence Lussault .
Eglise de la cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement L’heure d’orgue Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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