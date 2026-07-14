Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Atelier théâtre Local 800, Chemin de lamonzie Périgueux
jeudi 23 juillet 2026 · Local 800, Chemin de lamonzie · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Atelier théâtre
Local 800, Chemin de lamonzie 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Sortie atelier théâtre, avec la Compagnie Rouletabille et de jeunes artistes en résidence.
Places limitées. (14 enfants) .
Local 800, Chemin de lamonzie 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
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English : Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Atelier théâtre
L’événement Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) Atelier théâtre Périgueux a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Communal de Périgueux
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