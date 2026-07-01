Le Bal du 14 juillet au Rempart Le rempart Périgueux
mardi 14 juillet 2026 · Le rempart · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Le Bal du 14 juillet au Rempart
Le rempart 2 Rue Condé Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
On cherche toujours un prétexte pour faire la fête !
Le 14 juillet, le Rempart organise son p’tit bal populaire, rythmé par Nuage de Jazz.
Entre swing manouche et variété française, on revient aux classiques pour une soirée.
Concert à partir de 20h
Sur réservation au 05 53 46 10 84. .
Le rempart 2 Rue Condé Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 10 84 lerempart.perigueux@gmail.com
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English : Le Bal du 14 juillet au Rempart
L’événement Le Bal du 14 juillet au Rempart Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux
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