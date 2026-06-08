Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux mardi 14 juillet 2026.

Périgueux

Concert Aurélien Barnes Sextet

place de la clautre Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Deux pointures américaines et 11 musiciens sur scène pour accompagner la furie créatrice du trompettiste Aurélien Barnes et la voix gorgée de soul de Brother Tyrone .

place de la clautre Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : Concert Aurélien Barnes Sextet

L’événement Concert Aurélien Barnes Sextet Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux