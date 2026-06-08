Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux
Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux mardi 14 juillet 2026.
Périgueux
Concert Aurélien Barnes Sextet
place de la clautre Place de la Clautre Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Deux pointures américaines et 11 musiciens sur scène pour accompagner la furie créatrice du trompettiste Aurélien Barnes et la voix gorgée de soul de Brother Tyrone .
place de la clautre Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Concert Aurélien Barnes Sextet
L’événement Concert Aurélien Barnes Sextet Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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