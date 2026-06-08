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Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux

Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux

Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux mardi 14 juillet 2026.

Lieu : place de la clautre

Adresse : Place de la Clautre

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Concert Aurélien Barnes Sextet

place de la clautre Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Deux pointures américaines et 11 musiciens sur scène pour accompagner la furie créatrice du trompettiste Aurélien Barnes et la voix gorgée de soul de Brother Tyrone   .

place de la clautre Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English : Concert Aurélien Barnes Sextet

L’événement Concert Aurélien Barnes Sextet Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux

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