Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux

Périgueux

Exposition Les chrétiens d’Ukraine

Rue Denfert-Rochereau Cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-15

Exposition en 11 panneaux réalisée par l’Oeuvre d’Orient .

Rue Denfert-Rochereau Cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 50 07

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English : Exposition Les chrétiens d’Ukraine

L’événement Exposition Les chrétiens d’Ukraine Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux