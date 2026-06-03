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Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux

Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux

Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Rue Denfert-Rochereau

Adresse : Cathédrale Saint-Front

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Tarif :

Périgueux

Exposition Les chrétiens d’Ukraine

Rue Denfert-Rochereau Cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-07-15

Exposition en 11 panneaux réalisée par l’Oeuvre d’Orient   .

Rue Denfert-Rochereau Cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 50 07 

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English : Exposition Les chrétiens d’Ukraine

L’événement Exposition Les chrétiens d’Ukraine Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

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