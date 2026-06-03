Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux
Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux mercredi 15 juillet 2026.
Périgueux
Exposition Les chrétiens d’Ukraine
Rue Denfert-Rochereau Cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-07-15
Exposition en 11 panneaux réalisée par l’Oeuvre d’Orient .
Rue Denfert-Rochereau Cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 50 07
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English : Exposition Les chrétiens d’Ukraine
L’événement Exposition Les chrétiens d’Ukraine Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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