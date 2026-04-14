Périgueux

Visite commentée Géographie du corps

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 13:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Une médiatrice vous guidera dans l’exposition Géographie du corps de Michel Batlle à la découverte des oeuvres de l’artiste.

Durée environ 45 min

payant sur réservation 05 53 06 40 70

Une médiatrice vous guidera dans l’exposition Géographie du corps de Michel Batlle à la découverte des oeuvres de l’artiste.

Durée environ 45 min

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Visite commentée Géographie du corps

A mediator will guide you through Michel Batlle?s exhibition Géographie du corps to discover the artist?s works.

Duration: approx. 45 min

paying ? reservation required: 05 53 06 40 70

L’événement Visite commentée Géographie du corps Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux