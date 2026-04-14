Visite commentée Géographie du corps Périgueux
Visite commentée Géographie du corps Périgueux mercredi 22 juillet 2026.
Périgueux
Visite commentée Géographie du corps
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Une médiatrice vous guidera dans l’exposition Géographie du corps de Michel Batlle à la découverte des oeuvres de l’artiste.
Durée environ 45 min
payant sur réservation 05 53 06 40 70
Une médiatrice vous guidera dans l’exposition Géographie du corps de Michel Batlle à la découverte des oeuvres de l’artiste.
Durée environ 45 min
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée Géographie du corps
A mediator will guide you through Michel Batlle?s exhibition Géographie du corps to discover the artist?s works.
Duration: approx. 45 min
paying ? reservation required: 05 53 06 40 70
L’événement Visite commentée Géographie du corps Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Belles, belles, belles Comédie Musicale Théâtre de l’Odyssée Périgueux 18 avril 2026
- Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 18 avril 2026
- Cacaothé Atelier Origami Périgueux 18 avril 2026
- Ateliers geste enfants La filature de l’Isle Périgueux 21 avril 2026
- Odyssée DES DRAGONS DANS LES HALLS Théâtre l’Odyssée Périgueux 23 avril 2026