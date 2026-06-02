Hermanville-sur-Mer

Apéro truck avec A3 GRAMM

Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Retrouvez-nous place du Courbet pour un apéro convivial face à la mer, avec boissons et partage. La soirée sera animée par A3 GRAMM, un trio guitare-voix aux accents années 60/70.

Retrouvez-nous place du Courbet pour un moment simple et convivial autour de notre apéro truck.

Boissons fraîches, petites assiettes à partager, ambiance détendue et vue directe sur la mer l’endroit idéal pour profiter de la fin de journée entre amis ou en famille.

Ce moment sera animé par le groupe A3 GRAMM Trois voix et une guitare. Trois amis de retour dans les années 60/70. .

Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 accueil@hermanville-sur-mer.fr

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English : Apéro truck avec A3 GRAMM

Join us at the Place du Courbet for a convivial aperitif overlooking the sea, with drinks and sharing. The evening will be entertained by A3 GRAMM, a guitar-voice trio with a 60s/70s vibe.

L’événement Apéro truck avec A3 GRAMM Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer