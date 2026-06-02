Apéro Truck avec POP’N ROLL Hermanville-sur-Mer
Apéro Truck avec POP’N ROLL Hermanville-sur-Mer jeudi 30 juillet 2026.
Hermanville-sur-Mer
Apéro Truck avec POP’N ROLL
Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Apéro convivial place du Courbet avec vue mer, boissons et partage, animé par POP’N ROLL, groupe de reprises pop-rock-funk en acoustique.
Retrouvez-nous place du Courbet pour un moment simple et convivial autour de notre apéro truck.
Boissons fraîches, petites assiettes à partager, ambiance détendue et vue directe sur la mer l’endroit idéal pour profiter de la fin de journée entre amis ou en famille.
Ce moment sera animé par le groupe POP’N ROLL Répertoire varié, composé de reprises pop rock funk françaises et anglo-saxonnes, des années 1960 à aujourd’hui. De Rita Mitsouko à Tina Turner en passant par Sting, Lady Gaga,Thomas Dutronc, Amy Winehouse, U2, Miley Cyrus, Ben l’oncle soul… en mode acoustique .
Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Truck avec POP’N ROLL
A friendly aperitif on the Place du Courbet with sea views, drinks and sharing, hosted by POP’N ROLL, an acoustic pop-rock-funk cover band.
L’événement Apéro Truck avec POP’N ROLL Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Hermanville-sur-Mer (Calvados)
- ÉTÉ ZIC festival 2026 Hermanville-sur-Mer 19 juin 2026
- Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande Parc municipal Hermanville-sur-Mer 21 juin 2026
- Les sentinelles du sable Gravelots et laisse de mer Plage poste de secours Hermanville-sur-Mer 7 juillet 2026
- Apéro truck avec A3 GRAMM Hermanville-sur-Mer 6 août 2026
- Visite guidée : le patrimoine du bourg, Mairie, Hermanville-sur-Mer 19 septembre 2026