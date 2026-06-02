Hermanville-sur-Mer

Apéro Truck avec POP’N ROLL

Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Apéro convivial place du Courbet avec vue mer, boissons et partage, animé par POP’N ROLL, groupe de reprises pop-rock-funk en acoustique.

Retrouvez-nous place du Courbet pour un moment simple et convivial autour de notre apéro truck.

Boissons fraîches, petites assiettes à partager, ambiance détendue et vue directe sur la mer l’endroit idéal pour profiter de la fin de journée entre amis ou en famille.

Ce moment sera animé par le groupe POP’N ROLL Répertoire varié, composé de reprises pop rock funk françaises et anglo-saxonnes, des années 1960 à aujourd’hui. De Rita Mitsouko à Tina Turner en passant par Sting, Lady Gaga,Thomas Dutronc, Amy Winehouse, U2, Miley Cyrus, Ben l’oncle soul… en mode acoustique .

Devant le poste de secours Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

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English : Apéro Truck avec POP’N ROLL

A friendly aperitif on the Place du Courbet with sea views, drinks and sharing, hosted by POP’N ROLL, an acoustic pop-rock-funk cover band.

L’événement Apéro Truck avec POP’N ROLL Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer