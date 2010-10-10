Apéro-vigne au Domaine Brenier Domaine Lionel Brenier Épinouze
Apéro-vigne au Domaine Brenier Domaine Lionel Brenier Épinouze jeudi 2 juillet 2026.
Épinouze
Apéro-vigne au Domaine Brenier
Domaine Lionel Brenier 855 route de Jarcieu Épinouze Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 20:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Ce jeudi, les Apéros Vignes vous invitent à vivre un instant suspendu au cœur du Domaine Lionel Brenier ! Un verre à la main, laissez-vous séduire par l’élégance de ses crus, dans une atmosphère chaleureuse et gourmande !
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Domaine Lionel Brenier 855 route de Jarcieu Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 74 42 38 domainelionelbrenier@gmail.com
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English :
This Thursday, Apéros Vignes invites you to experience a suspended moment at the heart of Domaine Lionel Brenier! With a glass in hand, let yourself be seduced by the elegance of our vintages, in a warm, gourmet atmosphere!
L’événement Apéro-vigne au Domaine Brenier Épinouze a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche