Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin Eglise Épinouze

Épinouze

Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin

Eglise 195 chemin du cimetière Épinouze Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Attaché à valoriser et promouvoir le vaste répertoire de la musique sacrée, l’Ensemble In Montana initie et ouvre à la beauté d’un chant qui touche aux racines de l’âme humaine.

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Eglise 195 chemin du cimetière Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 14 04 31

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English :

Committed to enhancing and promoting the vast repertoire of sacred music, Ensemble In Montana initiates and opens up to the beauty of a chant that touches the roots of the human soul.

L’événement Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin Épinouze a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche