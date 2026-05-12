Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin Eglise Épinouze
Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin Eglise Épinouze dimanche 11 octobre 2026.
Épinouze
Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin
Eglise 195 chemin du cimetière Épinouze Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Attaché à valoriser et promouvoir le vaste répertoire de la musique sacrée, l’Ensemble In Montana initie et ouvre à la beauté d’un chant qui touche aux racines de l’âme humaine.
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Eglise 195 chemin du cimetière Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 14 04 31
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English :
Committed to enhancing and promoting the vast repertoire of sacred music, Ensemble In Montana initiates and opens up to the beauty of a chant that touches the roots of the human soul.
L’événement Ensemble Vocal In Montana Chant grégorien au féminin Épinouze a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche