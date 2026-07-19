Informations pratiques

Épinouze

Concert Les légendes

Parking du complexe sportif Épinouze Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez passer une belle soirée avec la compagnie Pericard pour ce superbe spectacle et danser sur leur chansons.

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Parking du complexe sportif Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37

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English :

Come spend a wonderful evening with the Pericard troupe at this fantastic show and dance to their songs.

L’événement Concert Les légendes Épinouze a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche