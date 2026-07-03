Informations pratiques

Épinouze

Scène ouverte

Parc de Chandonzet Épinouze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Scène ouverte aux musiciens, pros et amateur, ouvert à tous et toutes générations, tout style de musique. au parc Chandonzet. Restauration et buvette sur place. Entrée et parking gratuit

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Parc de Chandonzet Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 14 04 31 festivaldor@outlook.com

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English :

An open stage for musicians—both professional and amateur—open to everyone of all ages and all musical styles. At Chandonzet Park. Food and refreshments available on site. Free admission and parking.

L’événement Scène ouverte Épinouze a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche