Apéro Vigneron

Place D’Istrie Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Profitez de ce rendez-vous pour rencontrer les Vignerons Indépendants du Lot et découvrir leur métier-passion et leurs vins ! Ils vous présenteront toutes les facettes de leur métier et vous communiqueront leur passion du vin

Profitez de ce rendez-vous pour rencontrer les Vignerons Indépendants du Lot et découvrir leur métier-passion et leurs vins ! Ils vous présenteront toutes les facettes de leur métier et vous communiqueront leur passion du vin.

.

Place D’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 36 57 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of this opportunity to meet the Vignerons Indépendants du Lot and discover their trade and passion for wine! They’ll show you all the facets of their trade and share their passion for wine with you

L’événement Apéro Vigneron Prayssac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot