Prayssac

Fête de la Musique à Prayssac

Place de la liberté Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L'association Prayssac Jumelage organise l'édition 2026 de la Fête de la Musique de Prayssac.

L'association Prayssac Jumelage organise l'édition 2026 de la Fête de la Musique de Prayssac.

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Place de la liberté Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44 accueil@prayssac.fr

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English :

The Prayssac Jumelage association is organizing the 2026 edition of the Fête de la Musique de Prayssac.

L’événement Fête de la Musique à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble