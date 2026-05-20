Fête de la Musique à Prayssac Prayssac
Fête de la Musique à Prayssac Prayssac vendredi 19 juin 2026.
Prayssac
Fête de la Musique à Prayssac
Place de la liberté Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L'association Prayssac Jumelage organise l'édition 2026 de la Fête de la Musique de Prayssac.
L'association Prayssac Jumelage organise l'édition 2026 de la Fête de la Musique de Prayssac.
.
Place de la liberté Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44 accueil@prayssac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Prayssac Jumelage association is organizing the 2026 edition of the Fête de la Musique de Prayssac.
L’événement Fête de la Musique à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Prayssac (Lot)
- Festival Caselles Prayssac 23 mai 2026
- Concert Quatuor cordes au château de Théron Prayssac 6 juin 2026
- Nuits des forêts Du sous-sol aux cimes des arbres, le vivant dans tous ses états Prayssac 11 juin 2026
- Nuits des forêts Du sous-sol aux cimes des arbres, le vivant dans tous ses états Prayssac 11 juin 2026
- Unipop au cinéma Louis Malle: « M le maudit » _ copie restaurée Prayssac 11 juin 2026