Nuits des forêts Du sous-sol aux cimes des arbres, le vivant dans tous ses états Prayssac

Prayssac

Nuits des forêts Du sous-sol aux cimes des arbres, le vivant dans tous ses états

Lieu-dit Niaudon Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 07:30:00

fin : 2026-06-11 12:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Percez les mystères des interactions du vivant, du sous-sol à la cime des arbres, à travers des immersions originales en forêt des Causses, lors d’un ciné-débat ou encore dans les vignes et la forêt du Clos Troteligotte.

Un évènement organisé par le PETR Grand Quercy en partenariat avec le Clos Troteligotte, Arbres Haies et Paysages 46, le CNPF Occitanie, la Compagnie Bachi-Bouzouk production, le Conservatoire des Espaces Naturels, la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble et Lili Bowl.

Percez les mystères des interactions du vivant, du sous-sol à la cime des arbres, à travers des immersions originales en forêt des Causses, lors d’un ciné-débat ou encore dans les vignes et la forêt du Clos Troteligotte.

Un évènement organisé par le PETR Grand Quercy en partenariat avec le Clos Troteligotte, Arbres Haies et Paysages 46, le CNPF Occitanie, la Compagnie Bachi-Bouzouk production, le Conservatoire des Espaces Naturels, la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble et Lili Bowl.

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Lieu-dit Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 42 17 08 35 pvalla@grandquercy.fr

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English :

Perceive the mysteries of living interactions, from the subsoil to the treetops, through original immersions in the Causses forest, during a film-debate or in the vineyards and forest of Clos Troteligotte.

An event organized by PETR Grand Quercy in partnership with Clos Troteligotte, Arbres Haies et Paysages 46, CNPF Occitanie, Compagnie Bachi-Bouzouk production, Conservatoire des Espaces Naturels, Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble and Lili Bowl.

L’événement Nuits des forêts Du sous-sol aux cimes des arbres, le vivant dans tous ses états Prayssac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot