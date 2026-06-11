Prayssac

Atelier modelage pour adulte Coupelle végétale

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Stage " coupelle végétale " en poterie.

Travail de l'argile à la plaque avec empreintes.

2 h pour réaliser une très belle coupelle végétale .

Stage adulte à partir de 16 ans.

Stage " coupelle végétale " en poterie.

Travail de l'argile à la plaque avec empreintes.

2 h pour réaliser une très belle coupelle végétale .

Stage adulte à partir de 16 ans.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

Pottery workshop: vegetable cup .

Working with clay on a slab using imprints.

2 hours to create a beautiful vegetable bowl.

Workshop for adults ages 16 and up.

L’événement Atelier modelage pour adulte Coupelle végétale Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot