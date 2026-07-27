Bourse aux oiseaux exotiques Prayssac
dimanche 20 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Bourse aux oiseaux exotiques
38 Rue de la République Prayssac Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Club Ornithologique de la Vallée du Lot organise une bourse d'oiseaux exotiques à la salle des fêtes Maurice Faure.
Le Club Ornithologique de la Vallée du Lot organise une bourse d'oiseaux exotiques à la salle des fêtes Maurice Faure.
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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 32 15 47 claudielr@orange.fr
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English :
The Lot Valley Ornithological Club is organizing an exotic bird fair at the Maurice Faure community hall.
L’événement Bourse aux oiseaux exotiques Prayssac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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