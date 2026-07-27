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AGENDA · Prayssac

Bourse aux oiseaux exotiques Prayssac

dimanche 20 septembre 2026 · Prayssac

Bourse aux oiseaux exotiques Prayssac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
38 Rue de la République
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
2 2 Général

Prayssac

Bourse aux oiseaux exotiques

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Club Ornithologique de la Vallée du Lot organise une bourse d'oiseaux exotiques à la salle des fêtes Maurice Faure.

Le Club Ornithologique de la Vallée du Lot organise une bourse d'oiseaux exotiques à la salle des fêtes Maurice Faure.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 32 15 47  claudielr@orange.fr

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English :

The Lot Valley Ornithological Club is organizing an exotic bird fair at the Maurice Faure community hall.

L’événement Bourse aux oiseaux exotiques Prayssac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot

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