Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Prayssac Prayssac
Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Prayssac Prayssac mercredi 5 août 2026.
Prayssac
Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Prayssac
46 Bd Aristide Briand Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Nous sommes un groupe vocal de 40 chanteuses et chanteurs
Nous sommes un groupe vocal de 40 chanteuses et chanteurs. Notre répertoire est constitué des compositions de Coco Guimbaud, ou de ses arrangements polyphoniques de chansons intemporelles. Nos spectacles sont une alchimie entre le concert et le spectacle de rue.
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46 Bd Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05
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English :
We are a vocal group of 40 singers
L’événement Concert de la Chorale On N’Est Pas Couché à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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