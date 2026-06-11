Atelier modelage pour adulte Les tasses Prayssac jeudi 23 juillet 2026.

Prayssac

Atelier modelage pour adulte Les tasses

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Stage adulte modelage/ poterie " les tasses".

Venez réaliser 1 ou 2 tasses, avec la technique du travail à la plaque.

Découvrir la céramique au sein de mon atelier , en petit groupe de maximum 6 personnes.

Tout niveaux !

Stage adulte modelage/ poterie " les tasses".

Venez réaliser 1 ou 2 tasses, avec la technique du travail à la plaque.

Découvrir la céramique au sein de mon atelier , en petit groupe de maximum 6 personnes.

Tout niveaux !

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

Adult workshop: modeling/pottery " Cups".

Come create 1 or 2 cups using the slab-building technique.

Discover ceramics in my studio, in a small group of up to 6 people.

All levels welcome!

L’événement Atelier modelage pour adulte Les tasses Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot