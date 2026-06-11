Atelier modelage pour adulte Les tasses Prayssac
Atelier modelage pour adulte Les tasses Prayssac jeudi 23 juillet 2026.
Prayssac
Atelier modelage pour adulte Les tasses
1420 route de Niaudon Prayssac Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Stage adulte modelage/ poterie " les tasses".
Venez réaliser 1 ou 2 tasses, avec la technique du travail à la plaque.
Découvrir la céramique au sein de mon atelier , en petit groupe de maximum 6 personnes.
Tout niveaux !
Stage adulte modelage/ poterie " les tasses".
Venez réaliser 1 ou 2 tasses, avec la technique du travail à la plaque.
Découvrir la céramique au sein de mon atelier , en petit groupe de maximum 6 personnes.
Tout niveaux !
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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr
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English :
Adult workshop: modeling/pottery " Cups".
Come create 1 or 2 cups using the slab-building technique.
Discover ceramics in my studio, in a small group of up to 6 people.
All levels welcome!
L’événement Atelier modelage pour adulte Les tasses Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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