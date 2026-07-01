Informations pratiques

Prayssac

Exposition Entr’Acte au cinéma Louis Malle

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-17

Exposition de l'artiste Marie-Christine Palombit.

Exposition de l'artiste Marie-Christine Palombit.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie contact@cinemalouismalle.fr

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English :

Exhibition by artist Marie-Christine Palombit.

L’événement Exposition Entr’Acte au cinéma Louis Malle Prayssac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot