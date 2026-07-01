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Exposition Entr’Acte au cinéma Louis Malle Prayssac

vendredi 17 juillet 2026 · Prayssac

Exposition Entr’Acte au cinéma Louis Malle Prayssac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Place Dutours
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Exposition Entr’Acte au cinéma Louis Malle

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-17

Exposition de l'artiste Marie-Christine Palombit.

Exposition de l'artiste Marie-Christine Palombit.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie   contact@cinemalouismalle.fr

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English :

Exhibition by artist Marie-Christine Palombit.

L’événement Exposition Entr’Acte au cinéma Louis Malle Prayssac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot

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