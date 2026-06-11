Atelier modelage pour adulte Le Pichet Prayssac jeudi 30 juillet 2026.

Prayssac

Atelier modelage pour adulte Le Pichet

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 75 – 75 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Stage de modelage poterie pour adulte " le pichet"

3 h de cours de poterie au sein du atelier de poterie.

Sur le thème du " pichet", travail au colombin.

Tout niveaux

Émaillage et cuissons par mes soins.

Stage de modelage poterie pour adulte " le pichet"

3 h de cours de poterie au sein du atelier de poterie.

Sur le thème du " pichet", travail au colombin.

Tout niveaux

Émaillage et cuissons par mes soins.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

Pottery-making workshop for adults The Pitcher"

3-hour pottery class in the pottery studio.

On the theme of " pitcher", coil-building technique.

All levels

Glazing and firing by me.

L’événement Atelier modelage pour adulte Le Pichet Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot