Atelier modelage pour adulte Le Pichet Prayssac
Atelier modelage pour adulte Le Pichet Prayssac jeudi 30 juillet 2026.
Prayssac
Atelier modelage pour adulte Le Pichet
1420 route de Niaudon Prayssac Lot
Tarif : 75 – 75 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Stage de modelage poterie pour adulte " le pichet"
3 h de cours de poterie au sein du atelier de poterie.
Sur le thème du " pichet", travail au colombin.
Tout niveaux
Émaillage et cuissons par mes soins.
Stage de modelage poterie pour adulte " le pichet"
3 h de cours de poterie au sein du atelier de poterie.
Sur le thème du " pichet", travail au colombin.
Tout niveaux
Émaillage et cuissons par mes soins.
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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr
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English :
Pottery-making workshop for adults The Pitcher"
3-hour pottery class in the pottery studio.
On the theme of " pitcher", coil-building technique.
All levels
Glazing and firing by me.
L’événement Atelier modelage pour adulte Le Pichet Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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