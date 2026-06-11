Cours de poterie pour adulte le porte savon Prayssac jeudi 16 juillet 2026.

Prayssac

Cours de poterie pour adulte le porte savon

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Stage modelage/ poterie pour adulte tout niveaux.

Stage de modelage poterie, avec la technique du travail à la plaque, sur le thème du " porte savon".

Du grand débutant à l'expert, le stage est ouvert à tous, seul ou en famille…

Stage en groupe de max 6 personnes.

Émaillage et cuissons réalisés par mes soins.

Stage modelage/ poterie pour adulte tout niveaux.

Stage de modelage poterie, avec la technique du travail à la plaque, sur le thème du " porte savon".

Du grand débutant à l'expert, le stage est ouvert à tous, seul ou en famille…

Stage en groupe de max 6 personnes.

Émaillage et cuissons réalisés par mes soins.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

Pottery workshop for adults of all skill levels.

Pottery modeling workshop, using the slab technique, on the theme of the " soap dish".

From complete beginners to experts, the workshop is open to everyone, whether you come alone or with your family…

Group workshop for up to 6 people.

Glazing and firing performed by me.

L’événement Cours de poterie pour adulte le porte savon Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot