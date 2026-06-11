Cours de poterie pour adulte le porte savon Prayssac
Cours de poterie pour adulte le porte savon Prayssac jeudi 16 juillet 2026.
Prayssac
Cours de poterie pour adulte le porte savon
1420 route de Niaudon Prayssac Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Stage modelage/ poterie pour adulte tout niveaux.
Stage de modelage poterie, avec la technique du travail à la plaque, sur le thème du " porte savon".
Du grand débutant à l'expert, le stage est ouvert à tous, seul ou en famille…
Stage en groupe de max 6 personnes.
Émaillage et cuissons réalisés par mes soins.
Stage modelage/ poterie pour adulte tout niveaux.
Stage de modelage poterie, avec la technique du travail à la plaque, sur le thème du " porte savon".
Du grand débutant à l'expert, le stage est ouvert à tous, seul ou en famille…
Stage en groupe de max 6 personnes.
Émaillage et cuissons réalisés par mes soins.
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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr
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English :
Pottery workshop for adults of all skill levels.
Pottery modeling workshop, using the slab technique, on the theme of the " soap dish".
From complete beginners to experts, the workshop is open to everyone, whether you come alone or with your family…
Group workshop for up to 6 people.
Glazing and firing performed by me.
L’événement Cours de poterie pour adulte le porte savon Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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