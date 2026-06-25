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AGENDA · Prayssac

Portes ouvertes au Domaine La Borie Prayssac

dimanche 19 juillet 2026 · Prayssac

Portes ouvertes au Domaine La Borie Prayssac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
30 route de Calvayrac
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif

Prayssac

Portes ouvertes au Domaine La Borie

30 route de Calvayrac Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le Domaine La Borie vous ouvre ses portes !

Le Domaine La Borie vous ouvre ses portes !

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30 route de Calvayrac Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 08 04 59 99  contact@domaine-laborie.fr

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English :

Domaine La Borie welcomes you!

L’événement Portes ouvertes au Domaine La Borie Prayssac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cahors Vallée du Lot

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