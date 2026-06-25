AGENDA · Prayssac
Portes ouvertes au Domaine La Borie Prayssac
dimanche 19 juillet 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Portes ouvertes au Domaine La Borie
30 route de Calvayrac Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le Domaine La Borie vous ouvre ses portes !
Le Domaine La Borie vous ouvre ses portes !
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30 route de Calvayrac Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 08 04 59 99 contact@domaine-laborie.fr
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English :
Domaine La Borie welcomes you!
L’événement Portes ouvertes au Domaine La Borie Prayssac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cahors Vallée du Lot
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