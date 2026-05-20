Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac
Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac jeudi 9 juillet 2026.
Prayssac
Journée des antiquaires et brocanteurs
Place d’Istrie Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Organisé par Ensemble pour Prayssac
Organisé par Ensemble pour Prayssac.
Déballage de professionnels antiquités et brocante
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Place d’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 31 59 69 51
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