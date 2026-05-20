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Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac

Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac

Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Place d'Istrie

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Prayssac

Journée des antiquaires et brocanteurs

Place d’Istrie Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Organisé par Ensemble pour Prayssac

Organisé par Ensemble pour Prayssac.

Déballage de professionnels antiquités et brocante

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Place d’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 31 59 69 51 

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