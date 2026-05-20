Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac

Prayssac

Journée des antiquaires et brocanteurs

Place d’Istrie Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 08:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Organisé par Ensemble pour Prayssac

Organisé par Ensemble pour Prayssac.

Déballage de professionnels antiquités et brocante

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Place d’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 31 59 69 51

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