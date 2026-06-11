Cours de poterie/ modelage Le mug Prayssac jeudi 2 juillet 2026.

Prayssac

Cours de poterie/ modelage Le mug

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Venez découvrir la technique du colombinage pour faire son propre mug en poterie.

Cours de 2h.

Prix comprenant les cuisson et émaillage par mes soins.

Venez découvrir la technique du colombinage pour faire son propre mug en poterie.

Cours de 2h.

Prix comprenant les cuisson et émaillage par mes soins.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

Come discover the coiling technique to make your own pottery mug.

2-hour class.

Price includes firing and glazing by me.

L’événement Cours de poterie/ modelage Le mug Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot