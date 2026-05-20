Bal des pompiers à Prayssac Prayssac
Bal des pompiers à Prayssac Prayssac vendredi 3 juillet 2026.
Prayssac
Bal des pompiers à Prayssac
Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Les Sapeurs Pompiers de Prayssac vous invitent le 03 juillet pour le fameux bal des pompiers qui se déroulera sur la place Dutours à Prayssac
Les Sapeurs Pompiers de Prayssac vous invitent le 03 juillet pour le fameux bal des pompiers qui se déroulera sur la place Dutours à Prayssac. Sur place vous pourrez retrouver une buvette avec restauration. Les bénéfices sont reversés à l’Œuvre des Pupilles. Entrée gratuite ! Une belle occasion de danser, trinquer et profiter du cœur de village.
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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie amicalespprayssac@gmail.com
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English :
Les Sapeurs Pompiers de Prayssac invite you to the famous firemen’s ball on July 03 at Place Dutours in Prayssac
L’événement Bal des pompiers à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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