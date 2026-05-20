Prayssac

Bal des pompiers à Prayssac

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les Sapeurs Pompiers de Prayssac vous invitent le 03 juillet pour le fameux bal des pompiers qui se déroulera sur la place Dutours à Prayssac

Les Sapeurs Pompiers de Prayssac vous invitent le 03 juillet pour le fameux bal des pompiers qui se déroulera sur la place Dutours à Prayssac. Sur place vous pourrez retrouver une buvette avec restauration. Les bénéfices sont reversés à l’Œuvre des Pupilles. Entrée gratuite ! Une belle occasion de danser, trinquer et profiter du cœur de village.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie amicalespprayssac@gmail.com

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English :

Les Sapeurs Pompiers de Prayssac invite you to the famous firemen’s ball on July 03 at Place Dutours in Prayssac

L’événement Bal des pompiers à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot