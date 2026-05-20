Prayssac

Vide-greniers de l’Amicale

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

L'Amicale de Prayssac organise le 05 juillet 2026, sur la place Dutours, un vide-greniers, vente au déballage, ouvert aux professionnels et aux particuliers

L'Amicale de Prayssac organise le 05 juillet 2026, sur la place Dutours, un vide-greniers, vente au déballage, ouvert aux professionnels et aux particuliers

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 80 57 79 70

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English :

L’Amicale de Prayssac organizes on July 05, 2026, on the place Dutours, a garage sale, open to professionals and individuals

L’événement Vide-greniers de l’Amicale Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble