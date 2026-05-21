Exposition Pastel en fête Rue Aristide-Briand Prayssac
Exposition Pastel en fête Rue Aristide-Briand Prayssac vendredi 26 juin 2026.
Prayssac
Exposition Pastel en fête
Rue Aristide-Briand Espace culturel Santamaria Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
La ville de Prayssac vous propose de venir découvrir une exposition de pastellistes de renom.
La ville de Prayssac vous propose de venir découvrir une exposition de pastellistes de renom.
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Rue Aristide-Briand Espace culturel Santamaria Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 7 86 27 78 04 alain.voinot31@gmail.com
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English :
The town of Prayssac invites you to come and discover an exhibition of renowned pastellists.
L’événement Exposition Pastel en fête Prayssac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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