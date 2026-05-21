Exposition Pastel en fête Rue Aristide-Briand Prayssac

Prayssac

Exposition Pastel en fête

Rue Aristide-Briand Espace culturel Santamaria Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

La ville de Prayssac vous propose de venir découvrir une exposition de pastellistes de renom.

La ville de Prayssac vous propose de venir découvrir une exposition de pastellistes de renom.

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Rue Aristide-Briand Espace culturel Santamaria Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 7 86 27 78 04 alain.voinot31@gmail.com

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English :

The town of Prayssac invites you to come and discover an exhibition of renowned pastellists.

L’événement Exposition Pastel en fête Prayssac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot