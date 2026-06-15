Prayssac

Marché d’été à Prayssac

Place Gaston Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Vente de produits locaux, 15 à 20 exposants

Vente de produits locaux, 15 à 20 exposants. Produits à emporter.

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Place Gaston Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 26 57 80 73

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English :

Local produce sales, 15 to 20 exhibitors

L’événement Marché d’été à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CVL Vignoble