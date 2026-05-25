Festival de Tango Argentin Espace Maurice Faure Prayssac

Prayssac

Festival de Tango Argentin

Espace Maurice Faure 38, rue de la République Prayssac Lot

Tarif : 95 – 95 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Le Festival de tango argentin de Prayssac est organisé pour sa 28e édition par l’association Le Temps du Tango

Le Festival de tango argentin de Prayssac est organisé pour sa 28e édition par l’association Le Temps du Tango. Destiné à promouvoir la pratique et la culture du tango, ce festival historique, un des plus anciens de France, permet de profiter de concerts, de démonstrations de danse et de séminaires avec des maestros de renommée internationale, ainsi que d’ateliers et de moments festifs tout au long de la semaine.

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Espace Maurice Faure 38, rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 81 42 64 56 contact@letempsdutango.com

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English :

The 28th edition of the Prayssac Argentine Tango Festival is organized by the association Le Temps du Tango

L’événement Festival de Tango Argentin Prayssac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CVL Vignoble