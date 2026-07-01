Vernissage d’exposition et projection au cinéma Louis Malle Prayssac
vendredi 17 juillet 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Vernissage d’exposition et projection au cinéma Louis Malle
Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Vernissage avec projection du film FEMME SAUVAGE d'Ashkan Noroozkhani en présence de l'artiste Marie-Christine Palombit.
Vernissage avec projection du film FEMME SAUVAGE d'Ashkan Noroozkhani en présence de l'artiste Marie-Christine Palombit.
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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie contact@cinemalouismalle.fr
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English :
Opening reception featuring a screening of Ashkan Noroozkhani’s film *FEMME SAUVAGE* in the presence of artist Marie-Christine Palombit.
L’événement Vernissage d’exposition et projection au cinéma Louis Malle Prayssac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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