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Forum Lotois d’art contemporain à l’espace culturel Santamaria Prayssac

lundi 3 août 2026 · Prayssac

Forum Lotois d’art contemporain à l’espace culturel Santamaria Prayssac

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
46 boulevard Aristide Briand
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Forum Lotois d’art contemporain à l’espace culturel Santamaria

46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :
2026-08-03

L'espace culturel Santamaria accueille plusieurs artistes à l'occasion du forum lotois d'art contemporain Mieke Van Den Hende, Danie Faurie, Valérie Gendre, Franck Poulain, Florence Prêleur, Jacques Rival, Martin Ward, Kate Wickham

L'espace culturel Santamaria accueille plusieurs artistes à l'occasion du forum lotois d'art contemporain Mieke Van Den Hende, Danie Faurie, Valérie Gendre, Franck Poulain, Florence Prêleur, Jacques Rival, Martin Ward, Kate Wickham.

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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44 

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English :

The Santamaria Cultural Center is hosting several artists %E0 as part of the Lot Contemporary Art Forum: Mieke Van Den Hende, Danie Faurie, Valérie Gendre, Franck Poulain, Florence Préalur, Jacques Rival, Martin Ward, Kate Wickham

L’événement Forum Lotois d’art contemporain à l’espace culturel Santamaria Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot

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