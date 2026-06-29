Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York Prayssac
mardi 18 août 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York
46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir l'exposition photos de l'artiste Etienne Henri Pierre.
Venez découvrir l'exposition photos de l'artiste Etienne Henri Pierre.
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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie
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English :
Come check out the photo exhibition by artist Etienne Henri Pierre.
L’événement Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York Prayssac a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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