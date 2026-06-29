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Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York Prayssac

mardi 18 août 2026 · Prayssac

Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York Prayssac

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
46 boulevard Aristide Briand
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York

46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Venez découvrir l'exposition photos de l'artiste Etienne Henri Pierre.

Venez découvrir l'exposition photos de l'artiste Etienne Henri Pierre.

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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie  

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English :

Come check out the photo exhibition by artist Etienne Henri Pierre.

L’événement Exposition à Santamaria: Traversées Éthiopie /New-York Prayssac a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cahors Vallée du Lot

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