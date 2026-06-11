Cours de poterie adulte Des tasses Prayssac
Cours de poterie adulte Des tasses Prayssac jeudi 6 août 2026.
Prayssac
Cours de poterie adulte Des tasses
1420 route de Niaudon Prayssac Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez fabriquer des tasses en poterie !
Stage de 2h permettant de fabriquer des tasses en poterie.
Technique de modelage avec travail de la plaque.
A partir de 16 ans.
Venez fabriquer des tasses en poterie !
Stage de 2h permettant de fabriquer des tasses en poterie.
Technique de modelage avec travail de la plaque.
A partir de 16 ans.
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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr
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English :
Come make your own pottery mugs!
A 2-hour workshop where you can make pottery mugs.
Modeling technique using slab construction.
Ages 16 and up.
L’événement Cours de poterie adulte Des tasses Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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