Cours de poterie adulte Des tasses Prayssac jeudi 6 août 2026.

Prayssac

Cours de poterie adulte Des tasses

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez fabriquer des tasses en poterie !

Stage de 2h permettant de fabriquer des tasses en poterie.

Technique de modelage avec travail de la plaque.

A partir de 16 ans.

Venez fabriquer des tasses en poterie !

Stage de 2h permettant de fabriquer des tasses en poterie.

Technique de modelage avec travail de la plaque.

A partir de 16 ans.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

Come make your own pottery mugs!

A 2-hour workshop where you can make pottery mugs.

Modeling technique using slab construction.

Ages 16 and up.

L’événement Cours de poterie adulte Des tasses Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot