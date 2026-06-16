Exposition au cinéma Louis Malle Portraits de Stars par Vincent Rossell Prayssac

Prayssac

Exposition au cinéma Louis Malle Portraits de Stars par Vincent Rossell

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-24

Le cinéma Louis Malle a le plaisir de vous annoncer l'exposition qui aura lieu dans la galerie du cinéma des portraits de stars de Vincent Rossell.

Vincent Rossell est né à Barcelone

Le cinéma Louis Malle a le plaisir de vous annoncer l'exposition qui aura lieu dans la galerie du cinéma des portraits de stars de Vincent Rossell.

Vincent Rossell est né à Barcelone. De solides études de Beaux-Arts et la fuite du franquisme le conduisent jusqu’à Helsinki en Finlande où, comme peintre, il dirige une école d’art. De là, un reportage photographique sur les lapons acheté par le magazine Life l’amène à New-York, puis à Hollywood où il rencontre Darryl F. Zanuck, un des fondateurs de la 20th Century Fox. Celui-ci l’embauchera sur le tournage de The Longest Day . Il lui fait aussi rencontrer Louis Malle qui, à 24 ans seulement, vient de recevoir à Cannes la Palme d’or avec le commandant Cousteau pour Le Monde du silence. Louis Malle embauche Vincent Rossell pour un premier grand film Ascenseur pour l’échafaud. Dans la distribution de ce film, on trouve Jacqueline Staup, une jeune comédienne originaire du Lot et amie d’enfance de Louis Malle. Vincent Rossell et Jacqueline Staup vont se marier et auront une fille, Katia, qui est à l’origine de cette exposition avec son mari Vianney Frain. Jacqueline Staup partagera son temps entre Paris et Saint-Vincent-Rive-d’Olt où elle a une maison familiale. Vincent Rossell va devenir une référence dans son métier de photographe de plateau, engagé sur plus de 90 films. Il laisse un patrimoine photographique exceptionnel qui est déposé à la Cinémathèque Française.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie contact@cinemalouismalle.fr

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English :

The Louis Malle Cinema is pleased to announce an exhibition of portraits of movie stars by Vincent Rossell, which will take place in the cinema’s gallery.

Vincent Rossell was born in Barcelona

L’événement Exposition au cinéma Louis Malle Portraits de Stars par Vincent Rossell Prayssac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot