Exposition à Santamaria: Exposition plurielle Prayssac
dimanche 13 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Exposition à Santamaria: Exposition plurielle
46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Exposition des artistes Anne Laudouar, Chantal Mouly, Gyel, Marie José Massol, Thierry Fontanini, Joelles Planelles, Agnès Chapelet
Exposition des artistes Anne Laudouar, Chantal Mouly, Gyel, Marie José Massol, Thierry Fontanini, Joelles Planelles, Agnès Chapelet.
.
46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artists featured in the exhibition: Anne Laudouar, Chantal Mouly, Gyel, Marie Jos%E9 Massol, Thierry Fontanini, Joelles Planelles, Agn%E8s Chapelet
L’événement Exposition à Santamaria: Exposition plurielle Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Prayssac (Lot)
- Journée des antiquaires et brocanteurs Prayssac 9 juillet 2026
- Stage poterie/ modelage animalier Prayssac 9 juillet 2026
- Journée des Peintres Prayssac 10 juillet 2026
- Prayssac Sport Event Prayssac 12 juillet 2026
- Cours de poterie pour adulte le porte savon Prayssac 16 juillet 2026