Informations pratiques

Prayssac

Exposition à Santamaria: Exposition plurielle

46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Exposition des artistes Anne Laudouar, Chantal Mouly, Gyel, Marie José Massol, Thierry Fontanini, Joelles Planelles, Agnès Chapelet

Exposition des artistes Anne Laudouar, Chantal Mouly, Gyel, Marie José Massol, Thierry Fontanini, Joelles Planelles, Agnès Chapelet.

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46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44

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English :

Artists featured in the exhibition: Anne Laudouar, Chantal Mouly, Gyel, Marie Jos%E9 Massol, Thierry Fontanini, Joelles Planelles, Agn%E8s Chapelet

L’événement Exposition à Santamaria: Exposition plurielle Prayssac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cahors Vallée du Lot