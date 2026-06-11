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Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac

Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac

Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac jeudi 20 août 2026.

Adresse : 1420 route de Niaudon

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 75 75 Général

Prayssac

Atelier modelage pour adulte Le vase

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Tarif : 75 – 75 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Stage "Le Vase"

Apprendre à modeler un vase avec la technique du colombinage ,dans un atelier de poterie.

Tous niveaux à partir de 16 ans.

Stage "Le Vase"

Apprendre à modeler un vase avec la technique du colombinage ,dans un atelier de poterie.

Tous niveaux à partir de 16 ans.

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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56  manon-des-pots@hotmail.fr

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English :

The Vase Workshop

Learn how to shape a vase using the coil-building technique in a pottery studio.

All skill levels, ages 16 and up.

L’événement Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot

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