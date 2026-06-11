Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac
Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac jeudi 20 août 2026.
Prayssac
Atelier modelage pour adulte Le vase
1420 route de Niaudon Prayssac Lot
Tarif : 75 – 75 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Stage "Le Vase"
Apprendre à modeler un vase avec la technique du colombinage ,dans un atelier de poterie.
Tous niveaux à partir de 16 ans.
Stage "Le Vase"
Apprendre à modeler un vase avec la technique du colombinage ,dans un atelier de poterie.
Tous niveaux à partir de 16 ans.
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1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 85 42 01 56 manon-des-pots@hotmail.fr
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English :
The Vase Workshop
Learn how to shape a vase using the coil-building technique in a pottery studio.
All skill levels, ages 16 and up.
L’événement Atelier modelage pour adulte Le vase Prayssac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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