Informations pratiques

Médréac

Apéro’Rails

Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Cet été, la gare vélo-rail de Médréac innove en proposant plusieurs soirées mêlant balade en

pleine nature et moment de convivialité.

Venez embarquer à 18 h pour une balade en vélo-rail dans une ambiance douce de fin de journée.

L’occasion de profiter du parcours ombragé en direction de Plouasne pour une heure de balade.

L’expérience ne s’arrête pas là après la balade, les visiteurs pourront prolonger ce moment convivial en dégustant une sélection de cocktails avec ou sans alcool, à savourer en terrasse ou en intérieur dans une ambiance estivale .

Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

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English :

L’événement Apéro’Rails Médréac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN