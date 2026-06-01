Les Vendredis du Rail Médréac
Les Vendredis du Rail Médréac vendredi 7 août 2026.
Médréac
Les Vendredis du Rail
rue de la gare Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Bonne nouvelle ! Les vendredis du rail reviennent cet été à la gare de Médréac.
Venez écouter LAM DE SON pop rock francophone (20h)
Hâte de vous retrouver ! .
rue de la gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 61 80
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English :
L’événement Les Vendredis du Rail Médréac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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