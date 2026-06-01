Médréac

Les Vendredis du Rail

rue de la gare Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Bonne nouvelle ! Les vendredis du rail reviennent cet été à la gare de Médréac.

Venez écouter LAM DE SON pop rock francophone (20h)

Hâte de vous retrouver ! .

rue de la gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 61 80

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English :

L’événement Les Vendredis du Rail Médréac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN