Médréac

Les Vendredis du Rail

Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Bonne nouvelle ! Les vendredis du rail reviennent cet été à la gare de Médréac.

Venez écouter PANIK percussions africaines (20h)

Repas Cochon grillé avec pomme de terre et dessert

Faites vos réservations sur Hello Asso ou par téléphone au 06 70 98 21 78 avant le 26 juillet

Ticket à retirer chez Les 4 Saisons Médréac et Le Casino St M’Hervon

15€

Hâte de vous retrouver ! .

Rue de la Gare Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 61 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Vendredis du Rail Médréac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN