Apéros concerts au Quai d’Harcourt Place de l’ancienne Gare Thury-Harcourt-le-Hom
Apéros concerts au Quai d’Harcourt Place de l’ancienne Gare Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 3 juillet 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Apéros concerts au Quai d’Harcourt
Place de l’ancienne Gare Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-23 2026-09-25
Apéros concerts au Quai d’Harcourt
Apéros concerts au Quai d’Harcourt à partir de 18h
– tous les vendredis de juillet
– les 7, 21 et 23 août
– le 25 septembre
Plus d’infos sur le Facebook du Quai d’Harcourt ! .
Place de l’ancienne Gare Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 85 69 71 82
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English : Apéros concerts au Quai d’Harcourt
Apéros concerts at the Quai d’Harcourt
L’événement Apéros concerts au Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande
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