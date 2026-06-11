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Apéros concerts au Quai d’Harcourt Place de l’ancienne Gare Thury-Harcourt-le-Hom

Apéros concerts au Quai d’Harcourt Place de l’ancienne Gare Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Place de l'ancienne Gare

Adresse : Le Quai d'Harcourt

Ville : 14220 Thury-Harcourt-le-Hom

Département : Calvados

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Thury-Harcourt-le-Hom

Apéros concerts au Quai d’Harcourt

Place de l’ancienne Gare Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-23 2026-09-25

Apéros concerts au Quai d’Harcourt
Apéros concerts au Quai d’Harcourt à partir de 18h
– tous les vendredis de juillet
– les 7, 21 et 23 août
– le 25 septembre

Plus d’infos sur le Facebook du Quai d’Harcourt !   .

Place de l’ancienne Gare Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 85 69 71 82 

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English : Apéros concerts au Quai d’Harcourt

Apéros concerts at the Quai d’Harcourt

L’événement Apéros concerts au Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande

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