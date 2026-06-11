Apéros concerts au Quai d’Harcourt Place de l’ancienne Gare Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 3 juillet 2026.

Thury-Harcourt-le-Hom

Apéros concerts au Quai d’Harcourt

Place de l’ancienne Gare Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-23 2026-09-25

Apéros concerts au Quai d’Harcourt

Apéros concerts au Quai d’Harcourt à partir de 18h

– tous les vendredis de juillet

– les 7, 21 et 23 août

– le 25 septembre

Plus d’infos sur le Facebook du Quai d’Harcourt ! .

Place de l’ancienne Gare Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 85 69 71 82

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English : Apéros concerts au Quai d’Harcourt

Apéros concerts at the Quai d’Harcourt

L’événement Apéros concerts au Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande